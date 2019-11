Casillas defende mudanças no VAR e apresenta proposta

Iker Casillas recorreu às redes sociais para deixar uma proposta interessante relativa ao VAR, de modo a diminuir-se o erro na apreciação de lances polémicos.





Propongo que en el VAR, además del árbitro que analiza las imágenes, haya también un ex jugador de fútbol. Sería bueno dar su opinión según las jugadas que se puedan ir dando en el transcurso de un partido. #BuenasNochesMundo — Iker Casillas (@IkerCasillas) 8 de novembro de 2019



"Proponho que no VAR, além de um árbitro que analisa as imagens, esteja também um antigo jogador de futebol. Seria bom dar a sua opinião de acordo com a jogadas que vão decorrendo ao longo do jogo", afirmou o guarda-redes do FC Porto, no twitter.