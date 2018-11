Casillas deixa mensagem a Fernando Alonso: «Muita sorte para o próximos desafios, craque»

Emoção e agradecimentos em Abu Dhabi: as imagens da última corrida de Fernando Alonso



Emoção e agradecimentos em Abu Dhabi: as imagens da última corrida de Fernando Alonso

Fernando Alonso (McLaren), de 37 anos, despediu-se este domimgo da Fórmula 1 com o 11.º lugar no Grande Prémio de Abu Dhabi ganho por Hamilton, numa época em que pontuou nove vezes, ao conseguir um quinto posto, logo a abrir, na Austrália, quatro sétimos e outros tantos oitavos. E foram mutos os que lhe deixaram mensagens, entre os quais Iker Casillas."Hoje despediu-se da Fórmula 1 o melhor piloto da história do nosso país. Recordaremos para sempre os bons momentos que nos fizeste desfrutar. Muita sorte para os teus próximos desafios craque", escreveu o guarda-redes do FC Porto no Instagram.Alonso, o terceiro mais jovem a vencer uma corrida (22 anos e 26 dias), fechou a carreira com dois títulos mundiais (2005 e 2006), como sexto do 'ranking' de vitórias (32) e pódios (97) em grandes prémios (32), em mais de 300 corridas.