Casillas: «Desfrutar de cada jogo como se fosse o último»

Iker Casillas vincou uma vez mais a sua fidelidade ao FC Porto, assumindo-se feliz na Invicta. Cada intervenção que tem é para reafirmar que se sente "em casa no Dragão" e foi em pleno relvado que recebeu Jorge Valdano, antigo jogador e treinador do Real Madrid, para uma entrevista de carreira. No dia em que voltou a ser associado aos norte-americanos do Chicago Fire, o histórico guarda-redes não fechou a porta a uma aventura na MLS, mas sempre foi dizendo que o mais importante é desfrutar do futebol jogo a jogo, sem projetos a longo prazo, até porque não sabe o que a carreira lhe reserva."Acho que vou refletindo sobre o futuro de seis em seis meses. Não sei o que vai acontecer, pelo que o mais importante é desfrutar do momento. Gosto de ver imagens de guarda-redes espanhóis que jogaram até tarde, como Molina, César, Palop e outros. Tenho 37 anos e quando jogo penso que não sei quando vai acabar a carreira. Se tivesse uma lesão complicada, seria difícil voltar a competir, por isso gosto de saborear o ambiente, o relvado... Temos de desfrutar de cada jogo como se fosse o último", revelou o internacional espanhol, que tem demonstrado essa alegria em todos os encontros que disputa pelo FC Porto.Nesta conversa, Casillas insistiu na ideia de que encontrou na Invicta a tranquilidade que lhe faltava em Madrid, ao ponto de poder fazer passeios de bicicleta e contactar com os adeptos na rua sem grande pressão, deixando, por isso, para segundo plano a possibilidade de rumar a outras paragens. Com contrato até ao final desta época, com mais uma de opção, o espanhol não se mostra para já entusiasmado com outras aventuras, não obstante o facto de o jornal ‘AS’ ter revelado que o guardião estava a par do interesse do Chicago Fire, clube treinado por Veljko Paunovic, antigo jogador do Atlético Madrid, na sua contratação. Uma repetição do que já havia acontecido no verão, na altura sem o acordo de Casillas, que preferiu renovar pelo FC Porto.Daí que o espanhol tenha dito por mais do que uma vez que está "em casa no Dragão", tal é a forma como se integrou na equipa e foi acarinhado pelos adeptos.