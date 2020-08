Casillas despede-se do FC Porto: «Sempre juntos, sempre!»

Iker Casillas despediu-se em definitivo do FC Porto com uma mensagem nas redes sociais. O guarda-redes, que esteve nas celebrações da dobradinha e inclusivamente levantou a Taça de Portugal no relvado, vai assumir o cargo de assessor no Real Madrid.





"Vejo-vos em breve! Muito obrigado pela vossa paixão. São um clube e uma cidade maravilhos. Sempre juntos, sempre!", disse o antigo guarda-redes no Instagram.