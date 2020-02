Casillas deu mais um passo para anunciar candidatura à presidência da Federação espanhola

Casillas vai avançar com uma candidatura à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). A notícia foi avançada terça-feira no programa ‘El Larguero’, da Cadena SER, dando assim por consumada uma decisão que o guarda-redes, de 38 anos, vinha a ponderar ao longo das últimas semanas. E já esta quarta-feira, o 'As' revela que o jogador do FC Porto esteve reunido em Madrid com a secretária de Estado do Desporto, Irene Lozano.





De acordo com a informação veiculada pela SER, Casillas até já terá informado o Conselho Superior dos Desportos espanhol da intenção de ir a votos contra o atual presidente Luis Rubiales. O guarda-redes reuniu-se com algumas personalidades do futebol espanhol para debater o tema, inclusive antigos companheiros de seleção – esteve, pelo menos, com Puyol em Barcelona –, e esse dado está a ser encarado pela imprensa espanhola como um ‘contar de espingardas’ por parte de Iker.Na sequência do enfarte que sofreu a 1 de maio do ano passado, Casillas indicou o próximo mês de março como a altura mais provável para desvendar o seu futuro.