Casillas deu moral a Pepe para continuar a carreira

Iker Casillas tem adiantado alguns pormenores do documentário sobre a sua carreira que vai ser emitido no final deste mês. Ontem, em declarações reproduzidas pelo jornal ‘ABC’, o espanhol revelou novos detalhes interessantes, um deles a envolver Pepe.

Quando sofreu o enfarte, há um ano e meio, Casillas teve uma conversa com o seu companheiro de equipa no FC Porto e no Real Madrid, com este a transmitir-lhe o desejo de acabar a carreira, por força da idade. Iker chamou-o à razão e a verdade é que deu resultado.

“Quando me aconteceu isto há um ano e meio, o Pepe, que foi meu companheiro lá no FC Porto e no Real Madrid, dizia-me que aos 36 anos pensava que era escusado continuar. Disse-lhe ‘olha Pepe, enquanto estiveres bem, és um privilegiado’. Há duas semanas renovou até 2023”, referiu Iker.