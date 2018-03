Continuar a ler

"Na primeira parte não estivemos de todo bem. Na segunda a mentalidade foi diferente, mas não foi suficiente. Sabemos que, cada vez mais, as equipas se fecham muito, os pontos são muito importantes, sobretudo para equipas como o Paços, que está na luta pela permanência. Vamos conviver constantemente com isto, com interrupções, mas o nosso papel passa por tentar jogar o nosso futebol e aproveitar todos os minutos", reforçou Casillas, prometendo:



O espanhol Iker Casillas considera que o FC Porto fez o suficiente para vencer o Paços de Ferreira, com a derrota registada pelos dragões a ficar como um resultado que não espelha o que se passou num jogo no qual, reconhece, a sua equipa não entrou bem."A nossa primeira parte não foi nada boa. É certo que o campo estava mau, mas estava para as duas equipas, isso não serve de desculpa. Depois, na segunda parte tentámos fazer as coisas de forma diferente, chegámos à área muitas vezes, falhámos um penálti e o assédio à baliza do Paços foi constante. Mas a bola não quis entrar. Não tivemos a sorte necessária para ganhar", coemçou por dizer o guarda-redes na flash interview à Sport TV.