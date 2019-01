Casillas e a conquista do título: «Ninguém dava um euro por nós»

Iker Casillas é um homem realizado no FC Porto e a conquista do campeonato português na época passada é um dos motivos que o deixa assim. Em entrevista ao Porto Canal - que a estação vai transmitir esta noite, na íntegra, às 21h30 -, o guarda-redes espanhol atribuiu o sucesso do último ano a Sérgio Conceição, treinador a quem elogiou a dedicação e a mentalidade à frente dos azuis e brancos."Quando sair a entrevista e eu voltar ao balneário, os meus companheiros vão dizer que andei a dar graxa ao treinador. Acredito que grande parte da 'culpa' de termos sido campeões foi do mister. O Sérgio chegou a um balneário que veio de uma época em que faltou experiência, pegou nos jogadores que já estavam, mais os que tinham sido emprestados a outros clubes e voltaram, como Hernâni ou Marega, e fez uma equipa", afirmou Casillas, revelando que o treinador estava convicto de que tinham o que era preciso para serem campeões em 2017/2018. "Disse-nos que com esta equipa iríamos ganhar o campeonato. E não o disse na 20.ª jornada, disse-o logo no primeiro momento. Isso fez com que pensássemos que se o treinador nos dizia aquilo, estava a fazê-lo por alguma razão", recordou.O guardião lembrou ainda que o FC Porto não era visto como principal candidato ao título na época anterior e que, à medida que o tempo foi avançando, foi conquistando o respeito dos adversários."Na época passada, quando começámos, em agosto, das três equipas grandes, provavelmente o FC Porto seria terceiro, em todas as apostas. Ninguém dava um euro por nós. E, à medida que o campeonato foi avançando e à medida que fomos ganhando jogos, fomos conquistando o respeito das pessoas. Lembro-me que, nos primeiros 10 ou 15 jogos, até jogarmos com o Benfica, as pessoas pensavam que era temporário. Mas, afinal, a equipa foi-se mantendo com mais respeito e penso que isso nos fez acreditar que podíamos ser campeões", sentenciou.