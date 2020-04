Casillas e a conversa no balneário do Restelo: «Estava tão triste, desolado...»

Durante a semana, Herrera, Ricardo Pereira e Alex Telles consideraram a conversa no balneário do Restelo, após a derrota por 2-0, como o momento mais importante para a conquista do título em 2017/18, muito graças ao discurso de Iker Casillas, com lágrimas à mistura. Este sábado, o guarda-redes espanhol contou a sua versão da história.





"Depois daquele jogo, estava tão triste, tão desolado, foi um momento duro. Estivemos duas horas e meia no balneário. Decidi falar, olhei todos na cara e comecei a falar, da sensação que tinha, de que se não acreditássemos em nós, se não tivéssemos a ambição de ganhar aquele campeonato, não seríamos recordados depois dessa época. Não sei se foi por mim, o mérito foi de todos, porque todos falámos. Depois encontrámos o caminho para conquistar o campeonato. Todos fomos importantes para conquistar aquele campeonato. Foi um momento importante para todos. Sou sensível, era uma sensação de impotência. Saber que estávamos a fazer as coisas bem e, numa semana, tínhamos perdido todo o crédito", referiu Casillas, no programa 'FC Porto em casa', transmitido nos meios do clube.