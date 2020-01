Casillas e o festejo de Soares: «Uma celebração de um tipo espetacular como Tiquinho»

Soares foi uma das figuras do clássico de Alvalade, ora por marcar o golo que deu a vitória ao FC Porto, ora pela forma como festejou esse tento de extrema importância para os dragões. Depois de tirar a camisola, o número 29 dos azuis e brancos correu para a bandeirola a rodar o braço, como se tivesse um chicote na mão, proporcionando um momento que ficou na retina de todos os que assistiram ao encontro.





Celebración de un tipo espectacular como Tiquinho!! 3 puntos de oro que nos siguen metiendo en la lucha por el campeonato portugues. Crack! https://t.co/UH4thKL0OX — Iker Casillas (@IkerCasillas) January 6, 2020

De tal forma que até Andrés Palop, antigo guarda-redes do Sevilha, recorreu ao Twitter para questionar Iker Casillas sobre a sua opinião acerca do festejo. E a resposta do ainda jogador do FC Porto não se fez esperar."Celebração de um tipo espetacular como Tiquinho! Três pontos de ouro que nos mantêm na luta pelo campeonato português. Craque", escreveu Casillas.