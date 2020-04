Casillas e o regresso aos relvados: «Tenho de ser realista...»

De forma oficial, Casillas ainda não deu por terminada a sua carreira. No entanto, voltar a jogar é um cenário que não parece estar, de todo, no pensamento do espanhol.





"Tenho que ser realista... A saúde é o mais importante, estar bem. Quando aconteceu o enfarte estive um mês com medo de caminhar, de dormir, a fazer qualquer tipo de exercício. Agora não! Estou forte, melhor do que antes, mas também tenho umas medicações que fazem com que esteja bem. Isso é que o médico tem de dizer, se tenho de manter ou deixar. Mudaram algumas coisas, na cabeça. Pensas mais, dás mais valor aos teus momentos", explicou Casillas, no programa 'FC Porto em casa'.Sobre as eleições para a liderança da Federação Espanhola de Futebol, Iker Casillas garantiu que não retirou qualquer candidatura, mas frisou que este "não é o momento certo para que isso seja uma preocupação".