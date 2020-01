Casillas é quase unânime em Espanha

A possível candidatura de Iker Casillas às eleições que se avizinham para a federação espanhola é uma ideia que agradará a boa parte dos adeptos do país vizinho. Segundo um inquérito online levado a cabo ontem pelo jornal Marca, que procurava aferir se os utilizadores aprovavam este cenário, 93 por cento dos adeptos mostrou o seu apoio. De resto, também David Aganzo, presidente do Sindicato de Jogadores de Espanha, vê com agrado a possível candidatura. "Conheço-o há 30 anos e acho que poderia fazer um grande trabalho. Ama o desporto e, como Rubiales - atual líder do órgão -, foi futebolista", comentou.

Iker deixa colega emocionado

Miguel Van Damme, guarda-redes do Cercle Brugge, emocionou-se com uma mensagem de Iker Casillas. O guardião belga luta contra uma leucemia e teve a solidariedade do espanhol.