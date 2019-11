Casillas é sonho do... Almería

Iker Casillas foi notícia ontem por dois motivos. Um deles teve que ver com o facto de se terem completado 22 anos desde que o espanhol foi convocado pela primeira vez para um jogo da equipa principal do Real Madrid, no caso frente ao Rosenborg, a contar para a Champions.





O outro é bem mais curioso, dado que o Almería, clube que ocupa o 2º lugar na segunda divisão espanhola, publicou uma mensagem enigmática no Twitter: "Contarei aos meus filhos que Casillas defendeu a nossa baliza..." O conteúdo foi atribuído ao presidente do clube, o milionário Turki Al-Sheikh, que pretende oferecer reforços de inverno ao técnico Guti, antigo companheiro de Casillas no Real Madrid. Para além de estar numa fase de recuperação, San Iker não está virado para a segunda divisão espanhola.