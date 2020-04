Casillas e um possível regresso ao Real Madrid: «Eu gostaria»

Iker Casillas assume o desejo de um dia poder voltar a ocupar funções no Real Madrid. O antigo guardião que terminou a carreira no FC Porto explica os motivos que o levam a não afastar essa possibilidade. "Algum dia, porque não? Eu gostaria. Considero que é ali a minha casa, ainda que já leve cinco anos fora. A ligação é palpável. Foram 25 anos ali. Portanto, estou convencido que um dia se voltará ao clube", referiu o agora candidato à liderança da Federação Espanhola de Futebol.





Sobre o futuro do conjunto merengue, Casillas preferiu não abrir muito o jogo, mas sublinhou que havia um jogador que gostaria de ver no Real Madrid: "É um jogador excepcional. Todos conseguem ver a qualidade que tem. Encaixava só pelo nome. Só de pensar nisso, uma pessoa fica contente", atirou o antigo capitão da seleção espanhola.Em entrevista ao youtuber 'DjMaRiio', Casillas não evitou comentar a solução que gostaria de ver imposta para concluir os campeonatos entretanto suspensos devido à pandemia do coronavírus. "Qualquer decisão pode ser clube. Eu defendo que as competições deveriam passar a disputar-se no ano civil. Agora atrasaria o campeonato o máximo possível. Aguentaria até setembro e que existissem condições 100 por cento fiáveis, sem nenhum tipo de vírus. Sem arriscar a vida de pessoas, pois é um problema sério", sublinhou o antigo guarda-redes, que defende campeonatos ao estilo sul-americano: "Lá jogam a final da Libertadores nos finais de novembro ou dezembro. Eu também jogaria nesses meses".