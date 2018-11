Casillas elogia a "paixão portista"

Um dos fatores que tem contribuído para a galvanização da equipa portista nesta fase da época é o grande apoio dos adeptos. E quem anda no futebol há tantos anos como Iker Casillas sabe o quanto é importante para a equipa ter os adeptos a empurrá-la para a frente, principalmente nas fases mais complicadas."Nos momentos mais difíceis os adeptos estão com a equipa. Lembro-me frente ao V. Guimarães e na época passada quando as coisas não corriam bem em um ou outro jogo, como por exemplo na Champions, quando sofremos a derrota em casa frente ao Liverpool. O adepto do FC Porto é portista de paixão e coração", referiu o espanhol, num vídeo promovido pelas redes sociais do clube.Um carinho que o guarda-redes de 37 anos pretende retribuir: "Há que olhar para a época passada, quando as pessoas estavam muito entusiasmadas, com ‘ganas’ de que a equipa conseguisse os seus objetivos. Conseguimos aquele que era o mais importante, que era voltar a conquistar o campeonato, e esta época tínhamos um desafio, que era que as pessoas desfrutassem do jogo da equipa e que os adeptos estivessem perto de nós. É muito importante que o adeptos continuem com esse apoio."