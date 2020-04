Casillas elogia Pinto da Costa: «Tem histórias para 20 livros»

Casillas esteve no programa 'FC Porto em casa', transmitido nos meios do clube, e recordou um primeiro jantar com Pinto da Costa, pouco depois de ter assinado contrato com os dragões.





"Tem uma memória espetacular para o futebol. Lembra-se de quase todos os jogos. É difícil encontrar alguém que saiba mais do que eu, mas ele lembra-se de tudo. Lembro-me que contou histórias de transferências com clubes espanhóis, do Futre, do Pepe, entre outros. Tem experiências e histórias para escrever 20 livros", contou o espanhol, que não escondeu ter realizado um sonho quando foi campeão pelo FC Porto, em 2017/18."Tive a felicidade de cumprir o sonho de ir aos Aliados sem ser nos meus passeios de bicicleta. Oxalá possamos repetir em breve, seria sinal de que tudo estava bem, de que todos poderíamos estar juntos", atirou Casillas.