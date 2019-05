Casillas embaixador do museu do FC Porto em Bilbau

Casillas continua a recuperação domiciliar com caminhadas diárias – ainda ontem mostrou-se nas redes sociais a passear pela zona da Foz do Porto –, mas mantém-se como uma das maiores bandeiras do FC Porto.

Presente numa feira de turismo, a Expovacaciones, em Espanha, o museu do FC Porto destacou-se com uma imagem em tamanho real do guarda-redes portista. O evento começou ontem e termina amanhã, sempre com Casillas como maior embaixador dos azuis e brancos em terras castelhanas.

Está prestes a completar-se a segunda semana sobre o enfarte do miocárdio que fez o mundo suster a respiração por Iker, mas as homenagens ainda se sucedem. Ontem, o mexicano Ochoa, guarda-redes do Standard Liège que até já foi apontado como eventual substituto do espanhol no FC Porto, defrontou o Gent, na liga belga, com o nome do espanhol inscrito na frente da sua camisola.