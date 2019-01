Casillas: «Empate deixa-nos com um amargo de boca»

"O empate deixa-nos com um amargo de boca". As palavras são de Casillas que, no final do clássico com o Sporting este sábado em Alvalade ( 0-0 ), não escondeu a tristeza de levar apenas 1 ponto para o Porto."Viemos aqui com intenção de ganhar, somar mais pontos, aumentar as vitórias que temos consolidado nos últimos meses. Infelizmente não foi possível, vamos tristes para o Porto porque a nossa ideia era conseguir os 3 pontos, a nossa mentalidade é essa. O empate deixa-nos com um amargo de boca", afirmou o guarda-redes espanhol na flash interview da Sport TV."Foi um jogo difícil para as duas equipas. Nós também temos de nos saber adaptar ao ambiente em Alvalade e tivemos na 1ª parte muito respeito mútuo. Na 2ª parte vimos um FC Porto mais forte, com maior domínio da bola e no final tivemos possibilibidades de marcar, como eles, mas as nossas oportunidades foram melhores".Casillas sublinhou que os 8 pontos que separam os leões dos dragões "não tiram o Sporting do título", sulinhando que espera uma segunda volta do campeonato forte para o FC Porto. "Na 1ª volta fomos sensacionais e é com estes números que temos de seguir ao longo da 2ª volta. Teremos jogos de caráter decisivos em todas as competições e vamos preparar-nos para elas".E concluiu: "O empate foi um amargo de boca. Estamos habituados a conquistar os 3 pontos em cada jogo, conquistar tudo... Quando vais com um ponto de Alvalade, vais triste. Tivemos muito mais bola, maior domínio, mas a bola não entrou e aconteceu este jogo".