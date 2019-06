Amigo no más sustos que ya hemos tenido suficiente estos meses. Te mando toda la fuerza del mundo y un abrazo fuerte @Miguel_layun! pic.twitter.com/ic2l6Eiu1V — Iker Casillas (@IkerCasillas) 10 de junho de 2019

Iker Casillas deixou esta segunda-feira uma mensagem de apoio a Miguel Layún, que recentemente foi operado a um tumor maligno . Recorde-se que ambos foram colegas no FC Porto e o guarda-redes espanhol também passou por problemas de saúde, designadamente um enfarte do miocárdio que o afastou dos relvados."Amigo, que não haja mais sustos, já tivemos os suficientes nestes meses. Envio-te toda a força do Mundo e um forte abraço", escreveu Casillas no Twitter.