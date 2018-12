Casillas: «Estamos a um grande nível»

Iker Casillas deu uma entrevista ao jornal espanhol 'As' onde destaca as atuações do FC Porto na Liga dos Campeões. Os dragões fecharam a fase de grupos com uma vitória sobre o Galatasaray, na Turquia, e passam aos oitavos-de-final só com triunfos."Viemos à Turquia para conseguir este resultado. Acabámos em primeiro lugar. Estamos a um grande nível", disse o guardião dos azuis e brancos.Casillas abordou ainda a possibilidade de voltar a ser chamado à seleção espanhola. "Bom, isso depende do Luis Enrique [o selecionador]. Tenho a esperança que me convoquem, oxalá... Sei que há muitos jogadores capazes de ajudar Espanha, mas vou continuar a trabalhar. Tenho 37 anos mas as convocatórias não devem ser feitas com base no bilhete de identidade."Sobre o treinador do Real Madrid, o guarda-redes que vestiu durante grande parte da carreira a camisola merengue não tem dúvidas que Solari "é um craque". "Seguramente terá êxito".