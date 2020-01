Casillas estará a ponderar concorrer à presidência de Federação espanhola

A Cadena COPE adianta esta quarta-feira que Iker Casillas estará a ponderar a possibilidade de se apresentar às próximas eleições da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), a realizar em março. De acordo com a informação revelada no programa 'El Partidazo', o ainda guarda-redes do FC Porto foi desafiado por Javier Tebas, o atual presidente da Liga, a lançar-se na luta pela presidência do organismo, sendo visto por este como o único com capacidade para derrotar o atual líder Luis Rubiales.





Ao que tudo indica, Casillas estará a analisar de forma muito cuidada a sua resposta, especialmente porque caso decida aceitar o desafio de Javier Tebas acabará por dar o sinal claro de que a sua carreira enquanto futebolista terá chegado ao final. O guardião, lembre-se, encontra-se afastado dos relvados depois de um problema cardíaco sofrido em maio do ano passado, durante um treino do FC Porto.