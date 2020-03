Casillas estranha um Porto deserto e deixa mensagem

Antes repletas, agora completamente vazias. As ruas do Porto mudaram de cenário ao longo das últimas semanas, em virtude do surto de coronavírus e dos vários apelos que foram sendo feitos à população para que esta se mantenha em casa.





Uma alteração súbita numa rotina de circulação intensa que estava já bastante instituída que causou especial estranheza a Iker Casillas. Admirador confesso das ruas da Invicta, o guardião deixou transparecer alguma tristeza nas redes sociais por ver a cidade completamente deserta.Isto horas depois de deixar uma citação de Muramaki, numa análise à pandemia que se vive atualmente."Uma vez que termine a tormenta, recordaremos a forma como sobrevivemos. Nem sequer estaremos seguros se a tormenta acabou realmente. Mas uma coisa, sim, é segura, quando sairmos desta tormenta, não seremos as mesmas pessoas que éramos quando entrámos nela. É disso que se trata esta tormenta", podia ler-se.