Casillas: «Eu estava muito bem no FC Porto, eles foram fenomenais»

Iker Casillas recordou a carreira numa entrevista ao canal de YouTube de Santi Cañizares, deixando elogios ao FC Porto. O ex-guarda-redes espanhol recordou, também, o enfarte que sofreu em maio de 2019 e que precipitou a sua saída do futebol.





"Agora estou bem. Depois do enfarte senti-me um pouco perdido porque não sabia como ia enfrentar este mundo profissional ao qual esperava voltar, mas a realidade é que nesse mesmo dia tudo acaba. Durante seis, nove meses... Foi uma caminhada muito dura, muito íngreme. Era maio, faltava um mês e meio de competição, estávamos a lutar pelo campeonato, tínhamos a final da Taça de Portugal e foi como que uma travagem repentina. Queres avançar, mas vês que não avanças", recordou o antigo internacional espanhol.Casillas admitiu que gostava de ter jogado noutro país, mas diz que foi muito bem tratado em Portugal. "Possivelmente sim, mas estava muito bem ali. Portaram-se de uma forma fenomenal. Eu tinha 38 anos, estava bem, mas também não queria enganar ninguém. Mas sim, podia ter tido outra experiência num novo páis, novos costumes..."Depois, explicou que os filhos não fazem ideia do que pai fez no futebol. "Não sabem se defendia bem ou mal. Eles sabem que de vez em quando param o pai na rua para lhe pedirem-lhe uma foto e pouco mais...", refere o ex-guarda-redes.O anfitrião mostrou a Casillas um vídeo onde se viam algumas das suas melhores defesas, bem como a conquista de títulos. "Que bonito. Tenho tudo presente, recordo-me bem de tudo o que vivi sinto-me orgulhoso. Poder ter vivido tudo isto faz-me sentir especial e emocionado, mas também me dá um pouco de pena. Passou tudo tão rápido e às vezes penso que não valorizei esses momentos. Mas não posso ser egoísta e pedir mais porque o que tive foi maravilhoso."Quando Cañizares lhe pediu para escolher um momento da carreira, Casillas não hesitou. "O dia em que comecei a jogar no Real Madrid". Mais do que o Mundial? "Sim, porque para chegares à final do Mundial tens de começar. E em pequeno, antes de sonhar ganhar o Mundial e a Champions, o que queria era começar."