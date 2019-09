Casillas felicita Sergio Ramos: «Parabéns pelos 167 jogos na seleção»

Enhorabuena por esos 167 partidos amigo!! Espero que sean muchos más. Grandes momentos los que hemos vivido con la @SeFutbol. @sergioramos pic.twitter.com/KDbulbWiNh — Iker Casillas (@IkerCasillas) September 8, 2019

Iker Casillas felicitou este domingo Sergio Ramos pelo facto de o central ter igualado os 167 jogos do guarda-redes pela seleção espanhola. O central atingiu a marca diante das Ilhas Faroé e Casillas reagiu no Twitter."Parabéns pelos 167 jogos, amigo! Espero que sejam muitos mais. Grandes momentos aqueles que vivemos com a seleção espanhola", frisou o guarda-redes do FC Porto, atualmente afastado dos relvados.