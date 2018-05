Iker Casillas comparou as sensações relativas aos clássicos que disputou em Espanha e Portugal, encontrando uma certa semelhança. "Ganhar ao Benfica na Luz é parecido a ganhar ao Barcelona, é verdade", disse o guarda-redes do FC Porto num evento da Liga espanhola em que abordou não só a sua passagem pelo Dragão como também o atual momento do Real Madrid."Tenho de ser realista no meu clube atual. Para mim a dobradinha em Portugal seria excelente, mas a verdade é que a Liga dos Campeões é o máximo", referiu o veterano guardião que, aos 37 anos, não coloca ainda data para a retirada: "Temos os exemplos de Buffon, Palop, Cañizares, Reina. Se te divertes e fazes as pessoas felizes, por que motivo não hás-de continuar a jogar?"Quanto aos merengues, sobraram elogios para Cristiano Ronaldo, que considera que, pese as declarações no final da Champions, continuará no Bernabéu: "O melhor avançado que defrontei foi, sem dúvida, Messi. E entre os que jogaram comigo escolho Cristiano. É de loucos, supera-se sempre. E sobre as suas declarações, acho que sempre gostou de estar aqui, não me parece que vai sair. E ouvi há pouco as declarações de Florentino a dizer que Cristiano está praticamente a par de Di Stéfano. Marca 50 golos por época. Comigo sempre foi generoso e bom colega. Não o trocaria pelo Neymar. Aliás, não o trocaria por nada neste momento."