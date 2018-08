Iker Casillas não esconde que gostaria de terminar a sua carreira futebolística no FC Porto. "Seria bom estar vinculado a poucos clubes ao longo da minha carreira futebolística. Passei muito anos por uma equipa muito grande como o Real Madrid, o melhor clube da história, mas vim para Portugal, para uma equipa consolidada, forte como o FC Porto e estou muito contente. Gostaria de terminar a minha carreira aqui", afirmou em entrevista à RTP.E prosseguiu, abordando o jogo da Supertaça com o Aves, agendado para sánado (20h45), em Aveiro. "Para o FC Porto é mais um título a somar à sala de trofeus do Dragão. Se o FC Porto não conseguir ganhar é uma grande desilusão. Temos mais a perder do que a ganhar. Falar-se-à mais se o FC Porto não conseguir conquistar a Supertaça do que se a conquistar".