Casillas incólume ao atingir os 100 jogos na 1.ª Liga

Iker Casillas alcançou os 100 jogos na 1.ª Liga e cumpriu esse registo sem sofrer qualquer golo. Todavia, ainda apanhou um susto em cima do apito final, por via de um livre direto que Nildo enviou à trave. Após o apito final de João Pinheiro, o espanhol não perdeu a oportunidade de brincar com o capitão Herrera, ‘ameaçando-o’ por ter cometido a falta que permitiu ao brasileiro do Aves ficar perto do tento que seria do empate. O ícone das balizas espanhol demorou três temporadas e meia a atingir esta fasquia, tendo sofrido 64 golos. Casillas encaixou ainda mais derrotas na primeira época (7), entre Lopetegui e Peseiro, do que nas duas últimas temporadas e meia (apenas 5).