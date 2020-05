Casillas: «Já falta pouco para ver esta rua cheia de gente»

"Já falta pouco para ver esta rua cheia de gente. Força" A mensagem, à qual juntou uma imagem da cidade do Porto, é do guarda-redes espanhol Iker Casillas, que nas redes sociais demonstra estar otimista no que diz respeito ao levantar das restrições impostas devido à pandemia de coronavírus, que já fez mais de 263 mil mortos em todo o Mundo.





Segundo treino do FC Porto após o confinamento teve muita bola à mistura



Segundo treino do FC Porto após o confinamento teve muita bola à mistura

O FC Porto regressou aos trabalhos na segunda-feira , no Olival, depois de uma paragem de quase dois meses, após a suspensão do campeonato devido à Covid-19.