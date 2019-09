Casillas: «João Félix é um jogador com muito talento... mas vão exigir-lhe o máximo»

Sem problemas, Iker Casillas falou aquilo que pensa sobre João Félix. O guarda-redes do FC Porto foi questionado por um seguidor da sua página do Twitter sobre o ex-avançado do Benfica que se transferiu, neste mercado de transferências, por 126 milhões de euros para o Atlético Madrid.





Es un jugador con mucho futuro. Tiene talento. Eso sí, le van a exigir el máximo. La responsabilidad de exigencia va con el precio que se ha pagado por él. Tiene que saber que ha llegado a un club que quiere títulos. Además, la gente le puede ver como el recambio de Griezmann. https://t.co/YJySHXxmks — Iker Casillas (@IkerCasillas) September 15, 2019

"É um jogador com muito futuro, tem talento, mas vão exigir-lhe o máximo. A responsabilidade de exigência vem com o preço que se pagou por ele, tem de saber que chegou a um clube que quer conquistar títulos", escreveu o guardião espanhol, de 38 anos, apontando para o futuro do internacional português: "Para além disso, as pessoas podem vê-lo como sucessor de Griezmann", concluiu.