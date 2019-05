Casillas junta-se ao grupo ‘a posteriori’

Casillas vai estar no Estádio Nacional, apesar de não ter viajado com a equipa. O guardião, que atravessa um momento pessoal difícil, juntar-se-á ao plantel no hotel, seguindo depois para o palco da final com os companheiros de equipa. Ontem, Casillas foi alvo de uma mensagem de solidariedade por parte de André Villas-Boas. "Às vezes a vida prega-nos partidas desagradáveis e temos de reagir imediatamente. Espero que recupere rapidamente e que seja capaz de voltar", disse o ex-treinador do FC Porto, à margem de um congresso de futebol que está a decorrer em Bilbau. Villas-Boas foi recentemente apontado ao Marselha, de França, tal como Sérgio Conceição.