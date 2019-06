Casillas lembra carreira de sacrifícios

Numa conversa com jovens guarda-redes espanhóis nas redes sociais, promovida pela liga do país vizinho, da qual é embaixador, Iker Casillas fez um pequeno balanço da sua carreira, lembrando que teve de fazer sacrifícios para atingir o topo do futebol mundial.





"Como é que tive uma carreira tão longa? Foi com esforço, tive que hipotecar muitos verões com os meus amigos, mas foi uma carreira muito bonita, posso fazer o que gosto, dar alegrias a muita gente, a mim, aos meus companheiros, mas principalmente às pessoas que vivem deste desporto e que gostam muito de futebol", referiu o guardião do FC Porto, recordando uma vez mais quem foi o seu grande ídolo de juventude: "Quis ser guarda-redes, porque naquela altura gostava muito de Arconada, ouvia muito o seu nome quando era pequeno. Foi assim desde que comecei na baliza."