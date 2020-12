Casillas lembra despedida do Dragão: «Não é o final sonhado, mas não me posso queixar»

A Movistar+ exibiu esta sexta-feira os derradeiros episódios da série documental 'Colgar las Alas', onde passou em revista a carreira de Iker Casillas e também os acontecimentos que levaram ao seu abandono forçado, devido ao enfarte que sofreu num treino do FC Porto. Num relato sentido, o antigo guardião do FC Porto reviveu várias memórias, com especial destaque para a viagem que fez a Portugal, aquando das filmagens, para visitar o Dragão e ainda os Arcos, onde tinha disputado a sua última partida.





"A última vez que joguei no Dragão foi contra o Santa Clara. Estou um pouco nervoso por voltar a pisar o relvado, não o fazia há muito tempo. É um momento de despedida. Há sempre um princípio e há sempre um final. Estou emocionado, porque estou a viver muitas lembranças dos últimos cinco anos a jogar futebol. Considerei esta sempre como a minha casa. Como houve um início em San Mamés, também ter que haver um final. Em miúdo tinha o sonho de ser o melhor do Mundo; consegui-o cinco vezes. Tinha o sonho de ganhar o Mundial e consegui-o. Tinha o sonho de ganhar Champions com o Real Madrid e consegui-o. Não é o final sonhado, mas não me posso queixar. Estamos aqui, a querer dar histórias a esta vida, que espero que dure muitos anos, mas há um tempo que vivo o dia a dia", assumiu o antigo guardião, que no mesmo documentário voltou a pisar o relvado do Estádio dos Arcos, onde disputou o seu último jogo."Tivemos um enorme número de oportunidades para fazer o 3-0 e numa jogada tonta fazem-nos o 2-1. Começámos a perder o controlo e no final há outra jogada absurda e fazem o 2-2, empatam o jogo e aí perdemos as nossas chances de ser campeões. Esse foi o cenário que vivi no meu último jogo de futebol. Cinco dias depois tenho o enfarte. Parece que foi ontem que ainda estava a jogar futebol e não pensava que seria o meu último jogo. Voltar a este campo traz tudo à tona. É a vida...", lembrou o espanhol.