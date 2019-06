Casillas mantém futuro em suspenso

Apesar de estar a auscultar o mercado pela contratação de um guarda-redes, o FC Porto ainda não sabe o que irá acontecer com Iker Casillas. O espanhol continua a gozar férias e, tanto quanto se sabe, ainda não comunicou qualquer decisão ao clube sobre o seu futuro, um veredicto que terá naturalmente um grande peso pessoal, tendo em conta não só o enfarte agudo do miocárdio sofrido pelo próprio no início de maio, como o problema de saúde sofrido também pela sua mulher, Sara Carbonero, há algumas semanas.





O nosso jornal tentou chegar à fala com o empresário do guardião, Carlo Cutrópia, com o intuito de fazer o ponto de situação do dossiê, mas o mesmo manteve-se incontactável. O futuro da baliza portista está em suspenso.