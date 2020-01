Casillas motiva jovens médicos: «Difícil é fazer uma operação ao coração a quem teve um enfarte»

Iker Casillas foi o convidado de honra da Sessão de Acolhimento aos novos internos do São João, que decorreu na manhã desta quarta-feira, no Centro de Investigação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Perante cerca de 200 pessoas, 174 das quais novos médicos internos para 2020, o guardião espanhol deu uma palestra de motivação aos profissionais que entrarão agora em funções, deixando palavras de elogio a quem passa a vida "a cuidar dos outros".





"Difícil não é jogar contra 70 ou 80 mil adeptos nas bancadas. Difícil é fazer uma operação ao coração a quem teve um enfarte, ter essa enorme responsabilidade de cuidar dos outros", referiu o guarda-redes do FC Porto, que foi ele próprio vítima de enfarte em maio passado, que o obrigou a interromper a carreira."Esta é uma época importante para vocês. Vão aprender muito. Os médicos mais experientes vão ensinar-vos o melhor caminho para a brilhante profissão que é ser médico", apontou, sob o olhar atento de todos os presentes.De referir que, dos 174 novos internos do São João, 83 chegam de formação geral e 91 de especialização. O São João foi o internato do primeiro colocado em 22 especialidades na zona norte, mais de metade do total das 42 áreas: Angiologia e Cirurgia Vascular; Cardiologia Pediátrica; Cirurgia Cardíaca; Cirurgia Pediátrica; Dermatovenereologia; Doenças Infecciosas; Endocrinologia/nutrição; Estomatologia; Farmacologia Clínica; Gastrenterologia; Genética Médica; Hematologia Clínica; Imunoalergologia; Imunohemoterapia; Medicina Intensiva; Medicina Interna; Nefrologia; Neurocirurgia; Neurologia; Oftalmologia; Otorrinolaringologia; e Pneumologia.