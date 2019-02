Casillas não escondeu desilusão

O internacional espanhol Iker Casillas não escondeu a desilusão no final do jogo em Moreira de Cónegos. Desalento vincado pela decisão do guardião em sentar-se no meio do relvado, como que inconformado com a incapacidade em dar a volta ao marcador. Momento insólito também pela longa sequência de jogos sem perder que os dragões continuam a acumular, mas que acabou por ser insuficiente para impedir o guardião de revelar o seu verdadeiro estado de espírito instantes depois do apito final do árbitro Jorge Sousa sentenciar mais um empate. Deceção que o companheiro Vaná, juntamente com elementos da equipa técnica, tentaram minimizar com o abraço de conforto que lhe dirigiram imediatamente.