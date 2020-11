Casillas não esquece o Porto

Apesar de já não fazer parte dos quadros do FC Porto, Iker Casillas continua a falar do clube e da Invicta com o mesmo encanto de sempre. Ontem, num evento organizado pelo jornal ‘Marca’, o antigo guarda-redes voltou a dar conta da estima que guarda tanto pela cidade, como pelo clube.

"Guardo um carinho pelo FC Porto. Surgiu num momento em que tinha de tomar uma decisão e em que queria voltar a ter gosto pelo futebol. Deu-me a tranquilidade de que precisava, voltei a sentir-me jovem", confidenciou o ex-guardião, recordando os momentos positivos que viveu durante cinco anos.

"Sempre que posso, falo maravilhas da cidade e do clube. Deu-me cinco anos maravilhosos. É verdade que tive o enfarte, mas sempre me ajudaram em tudo. Tenho uma ligação muito forte com o Porto", assumiu.