Casillas: «Não parámos de acreditar»

A vitória do FC Porto apenas foi conseguida ao cair do pano, algo que poderá ajudar a explicar os efusivos festejos, quer dos jogadores azuis e brancos quer da enorme massa de adeptos que se deslocou a casa do rival Boavista.Ora, esse entusiasmo foi transportado por Iker Casillas para o Twitter, rede social na qual o guarda-redes espanhol deixou uma mensagem de enorme felicidade pelo triunfo."Vitória no último segundo! Ganhámos o dérbi da cidade! Não deixámos de acreditar. Sempre até ao fim. Força FC Porto", escreveu o guardião.Casillas, refira-se, viu um amarelo já depois do golo de Hernâni. Foi a terceira advertência disciplinar do guardião nesta Liga NOS.