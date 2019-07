Casillas nos treinos com olhar atento

Mesmo fora dos relvados, Iker Casillas continua a ser uma figura incontornável no grupo de trabalho do FC Porto, prendendo as atenções de todos aqueles que seguem ao pormenor o dia a dia dos dragões. Depois de duas décadas entre os postes das balizas do futebol mundial, o espanhol, de 38 anos, experimenta agora uma realidade nova na sua carreira desportiva e todos os momentos são de aprendizagem.

O mítico guarda-redes recusa-se a pendurar as luvas e acredita que um dia pode voltar ao posto que foi seu durante muitos anos, mas, enquanto isso não acontece, vai procurando ajudar dentro daquilo que lhe é possível fora do campo. Nesse sentido, este estágio no Algarve está a demonstrar que Casillas pode ser importante mesmo fora da sua área de ação habitual. O espanhol acompanha os treinos da equipa com toda a atenção e está sempre pronto a ajudar os companheiros com os seus sábios conselhos.

Ninguém ousa desperdiçar os ensinamentos de tamanha figura do futebol mundial, especialmente os guarda-redes que fazem parte deste grupo e que com ele trabalharam na época passada, no caso Vaná, Diogo Costa e Mouhamed Mbaye. Casillas assumiu o papel que lhe foi atribuído no staff diretivo para fazer a ligação entre os jogadores, a equipa técnica liderada por um treinador que o admira bastante e a direção que nele apostou quando estava de saída do Real Madrid. Iker percebeu a importância da posição que ocupa agora e a nação portista fez questão de retribuir com carinho, conforme foi possível perceber no recente jogo frente ao Fulham, em Albufeira, quando o aplaudiu de pé em duas ocasiões.

Entretanto, à margem de tudo isto, Santos Márquez, agente que tratou da transferência de Casillas para o FC Porto, foi ontem condenado a quatro anos de prisão, pelo facto de se ter apropriado indevidamente de verbas do negócio.