Casillas: «O Sérgio Conceição deu energia ao clube»

Quase um ano depois do enfarte que o obrigou a interromper uma carreira que fez dele um dos melhores guarda-redes de todos os tempos, Iker Casillas deu uma entrevista à FC Porto TV, onde falou das suas expectativas para o futuro, mas não deixou de recordar os melhores momentos que passou no Dragão. Nesse capítulo, o espanhol, de 38 anos, destacou, sem hesitar, a conquista do título nacional em 2017/18 e o homem que possibilitou que esse sonho de concretizasse.

"A mão do Sérgio foi muito importante para todos nós, porque deu essa energia de que o clube precisava, não só em termos de futebol, mas para o clube em geral. Quando chegava às conferências de imprensa também mostrava o seu caráter e isso contagiou-nos a todos, a todos os portistas, e foi determinante para conquistarmos o campeonato", fez questão de lembrar San Iker, elogiando Sérgio Conceição.

O mítico guardião não esconde a tristeza de não poder ajudar em campo atualmente, mas cuidar da sua saúde tornou-se mais importante desde que teve o enfarte a 1 de maio de 2019, num treino no Olival. O estilo de vida do espanhol alterou-se radicalmente.