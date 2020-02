Casillas reage a publicação de Corona em jeito de brincadeira: «Mão clara»

Corona estreou-se a marcar esta temporada frente ao Moreirense, em janeiro, e logo com um golo de levantar o estádio. O tento, que selou a vitória dos dragões diante dos cónegos, por 4-2, motivou vários elogios ao mexicano na altura e levou, inclusive, a que este vencesse o prémio da Liga para o golo do passado mês.





Um feito que o camisola 17 'celebrou' no Twitter, com uma fotografia do momento que antecedeu o remate à baliza de Pasinato. Ora, quem não deixou a publicação passar em claro foi Casillas, que aproveitou para brincar com o mexicano com alguma ironia à mistura. "Mão clara", comentou o espanhol, motivando uma resposta por parte de 'Tecatito': "Contigo é sempre o mesmo", retorquiu.