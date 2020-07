Casillas reage a vídeo polémico: «Não sei se vos fiz algum mal...»

A ideia era recordar a conquista do Euro'2012, mas o vídeo publicado pela Federação Espanhola gerou uma onda de polémica à custa de... Iker Casillas. À data, o guarda-redes era o capitão de equipa da La Roja e coube-lhe a ele levantar a taça em Kiev só que acabou por ser praticamente 'omitido' das imagens o que levou a muitas críticas dos adeptos.





??? Solo un equipo la historia ha logrado el triplete EURO + Mundial + EURO. Este 1 de julio se celebran 8 años de aquella gesta. ¡¡INOLVIDABLE!!



https://t.co/2SgIO6qzNh#SomosLeyenda pic.twitter.com/Aj3NhRmW8u — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 1, 2020

Ora, Casillas juntou-se aos comentários e, no Twitter, não escondeu a ironia. "Não sei se fiz algum mal à seleção, mas, se assim foi, peço perdão. Nunca me esqueço de vocês, para sempre a minha seleção!", escreveu.Quem lhe respondeu prontamente foi Javier Tebas, presidente da La Liga: "A história do Euro'2012 ficou gravada na retina de milhões de espanhóis, ainda que a seleção 'se esqueça'. Iker, não és tu que tens de pedir perdão. O futebol espanhol deve-te uma", publicou o dirigente na mesma rede social.