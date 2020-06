Casillas recorda José Antonio Reyes em foto inédita: «Passava os dias a rir»

Iker Casillas, guarda-redes espanhol do FC Porto, recordou esta sexta-feira José Antonio Reyes, antigo jogador do Benfica que faleceu a 1 de junho de 2019, após um acidente de viação onde seguia ainda Juan Manuel Calderón, primo do avançado, que acabou por recuperar de várias queimaduras em mais de 65 por cento do corpo.





Buena foto en 2015. No la había visto hasta hoy. Buenos recuerdos de un gran tipo. Todo el día riéndose. Abrazo José. Gracias @perezventana #FelizViernes pic.twitter.com/rVeDBfhMSA — Iker Casillas (@IkerCasillas) June 26, 2020

"Bonita foto de 2015. Ainda não a tinha visto até hoje. Boas lembranças de uma grande pessoa. Passava os dias a rir. Abraço José", escreveu o guardião espanhol.