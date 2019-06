Casillas recorda 'sardinhas' para elogiar Arconada

Iker Casillas felicitou o seu ídolo Luis Miguel Arconada, que celebra 65 anos, com uma mensagem muito especial através das redes sociais. O guarda-redes do FC Porto, que desde tenra idade elegeu Arconada como modelo, revelou uma história antiga para mostrar como sempre admirou o companheiro de posto.

"Lembro-me de me sentar à mesa para comer. Tinha 4 ou 5 anos A minha mãe tinha feito uma salada e umas sardinhas. Não gostava muito de peixe nessa idade. Ainda tenho isso gravado na cabeça: se queres ser guarda-redes, tens de comer sardinhas. Falei com a mãe do Arconada e é isto que ele come para saltar muito e agarrar a bola. Obviamente a minha mãe nunca falou com a mãe do Arconada na vida. #felicidades", escreveu Iker.