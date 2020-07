Casillas regressa ao Real Madrid

Iker Casillas está de volta ao Real Madrid, revelou a 'Marca'. O antigo guarda-redes, que esta época já não jogou pelo FC Porto por motivos de saúde, vai trabalhar como assessor de Florentino Pérez, numa função cujo âmbito ficará definido em breve.





O presidente merengue deseja voltar a contar com este símbolo do madridismo, depois de Iker ter saído do clube há cinco anos.Aos 39 anos, Casillas vai assim abraçar um novo projeto, dois dias depois da celebração do 29.º título do FC Porto.