Casillas: «Se pudesse jogava agora mesmo!»

Iker Casillas foi presença ilustre nas bancadas do Estádio do Dragão e, após o triunfo sobre o Sporting, celebrou como um portista mais a conquista do título. O espanhol aproveitou também para agradecer aos adeptos pelo movimento criado a pedir a sua utilização para também ser campeão.





"Os campeões são eles. Eu sou campeão como portista. Este campeonato é muito importante por ter sido diferente. Agradeço a todos pelo movimento. São muitos anos ligado ao FC Porto, mas por mais que dependa de mim, depende dos médicos, da equipa técnica. Se pudesse, jogava já hoje! Não pisava o Dragão há 12 meses. Ainda emociona! É estranho, porque foi um campeonato estranho. Os jogadores estiveram bem e foi especial para eles", disse, ao Porto Canal.