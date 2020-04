Casillas: «Se tivesse tido o enfarte noutro sítio hoje não estaria aqui»

Iker Casillas, ex-guarda-redes do FC Porto, comentou num direto realizado no Instagram o enfarte que sofreu em maio do ano passado, durante um treino dos dragões, e mostrou-se muito agradecido ao médico que o assistiu logo no local.





"Foi um susto tremendo. Tive sorte por ter acontecido no campo de treinos, o médico agiu com rapidez e isso salvou-me a vida", constatou o já assumido candidato à presidência da federação espanhola."Estou muito agradecido a toda a gente. Foi um dia cinzento mas de agradecimento. Se me tivesse acontecido noutro lugar, seguramente não estaria aqui hoje", constatou.