Casillas será sempre lenda para Lopetegui

Julen Lopetegui, atualmente a treinar a equipa do Sevilha, foi um dos grandes responsáveis pela contratação de Iker Casillas pelo FC Porto, em 2015, e em declarações ao jornal ‘El Desmarque’ falou sobre a situação do mítico guarda-redes, de 37 anos. O antigo técnico dos dragões lembrou que Casillas será sempre um dos grandes símbolos do desporto espanhol.

"Falamos por mensagens. Perguntei-lhe como estava e ele disse-me que estava melhor, que estava tudo controlado. Foi tudo um susto. Não sei o que poderá acontecer, só lhe desejo que seja feliz. Se voltará a jogar ou não, o mais importante é a pessoa. A carreira do Iker está fora de qualquer discussão, estará entre as grandes lendas do futebol espanhol e o mais importante é que o susto que teve fique só por aí", referiu Lopetegui, que mantém contacto com San Iker.