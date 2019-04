Casillas solidário contra arbitragens

Iker Casillas, que tem 8,61 milhões de seguidores apenas no Twitter, ‘retuítou’ a tomada de posição do clube, através da conta FC Porto Media, denunciando o que entende terem sido erros favoráveis ao Benfica no duelo com o Sp. Braga.A referida publicação inclui um vídeo com os principais lances que ascendia às 44 mil visualizações e alertando: "Isto foi às claras para toda a gente ver. Tirem as vossas conclusões." Seguiram-se outras publicações com referências a detalhes resultantes da divulgação de emails do Benfica.