Casillas: «Somos líderes e queremos continuar a sê-lo até ao final»

O aproximar da fase mais quente da temporada está a levar Iker Casillas a assumir uma postura muito ativa nas redes sociais, com as mensagens a multiplicarem-se sempre com o foco no esforço para alcançar novas conquistas a juntar à Supertaça que já foi conseguida esta temporada.

Desta vez, o veterano espanhol, de 37 anos, fez questão de valorizar o sucesso alcançado sobre o V. Setúbal, no Dragão. "Não era uma partida fácil!! Tínhamos a necessidade de voltar a ganhar. Empates e derrota no último encontro... nós somos vencedores!! Somos líderes e queremos continuar a sê-lo até ao final!!!", asseverou o guarda-redes, que mantém a mira igualmente assestada nos desafios exigentes que estão para surgir no caminho da formação portista.

"Enfrentamos um mês quase decisivo em todas as competições que nos restam", certificou Casillas, fazendo alusão a uma sequência de jogos que começa com uma sempre traiçoeira deslocação a Tondela, mas que é logo seguida de diversas cimeiras sem margem de erro. Desde logo no dia 26 com o Sp. Braga, na 1ª mão da meia-final da Taça de Portugal, no Dragão, surgindo de imediato no horizonte o duelo com o Benfica para o campeonato e, sem respirar, a receção à Roma, onde estará em causa o apuramento para os quartos-de-final da Champions.