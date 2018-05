Continuar a ler

Ainda no que respeita ao apoio que tem recebido dos adeptos, Casillas admite que na temporada de estreia os simpatizantes portistas pudessem não estar satisfeitos com o seu rendimento: "Acredito que nessa altura não estavam satisfeitos mas foi difícil para mim. Tinha que adaptar-me à cidade, ao país e ao campeonato. Como em tudo, é necessário um período de adaptação mas no futebol não se pode pedir isso. (...) Foi difícil tomar a decisão de sair de Madrid e de Espanha mas estarei sempre agradecido pelo carinho ao FC Porto e a Portugal."



Ovação em Anfield



Foi em Liverpool que Casillas viveu um dos momentos mais belos da carreira, ao serviço do FC Porto. Esta época, na despedida europeia dos dragões, o guarda-redes rubricou uma excelente exibição em Anfield e foi ovacionado pelos adeptos ingleses, algo que nunca irá esquecer. "Admito que foi um dos momentos mais bonitos que vivi. Naquele campo, aquela gente, a sua educação... estou muito agradecido", confessou.



Favoritos no Mundial



Um cibernatura questionou Casillas sobre os favoritos à conquista do Campeonato do Mundo e o guardião não teve dúvidas: "Espanha, Alemanha, França e Brasil. Bélgica pode ser a surpresa."

Semanas depois de ter conquistado o primeiro título em Portugal, Iker Casilas já olha para a próxima época e com redobrada ambição. Numa conversa com os fãs no Twitter, o veterano guarda-redes destacou a necessidade de o FC Porto revalidar o campeonato nacional em 2018/19... mas não só."Temos a Supertaça no princípio de agosto. E já disse que no próximo ano o FC Porto tem de ser bicampeão. Nas taças caímos nas meias-finais e por penáltis. Também são um objetivo! E há que melhorar na Europa", vincou o espanhol que, aos 37 anos, continua sem adiantar uma data para pendurar as luvas: "vou desfrutar de mais um ano e quando acabar a época logo vemos. O corpo e a cabeça têm que estar lado a lado para continuar a enfrentar desafios. Certo é que em Portugal tenho sido muito bem tratado desde que cá cheguei".